Про це пише ВВС.

Зокрема, суд підтримав скарги групи невиліковно хворих пацієнтів і лікарів, які оскаржували закон, що встановлював кримінальну відповідальність за “комерційне сприяння самогубству”.

Зазначається, що зміни в закон спонукали смертельно хворих людей їхати до Швейцарії і Нідерландів, щоб добровільно піти з життя. Консультаційні центри, які працювали до 2015 року, були змушені припинити роботу через ризик тюремного ув’язнення за пропаганду самогубства. Закон був направлений на те, щоб не дати групам або окремим особам створити будь-яку форму бізнесу, допомагаючи людям померти за гроші. На практиці це означало заборону на евтаназію.

Глава конституційного суду Німеччини Андреас Восскюле заявив в середу, що, хоча парламент може прийняти закони про запобігання самогубствам і посилення паліативної допомоги, він не має права впливати на добровільний відхід з життя.