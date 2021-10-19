Конституційний Суд розгляне справу щодо звільнення Тупицького та Касмініна

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо звільнення двох суддів КСУ указами президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо звільнення судді та голови КСУ Олександра Тупицького та судді КСУ Олександр Касмініна.

З відповідним поданням до КСУ звернулися 49 народний депутатів.

“Справа розглядатиметься на засіданні Великої палати Суду”, — зазначила вона.

Звільнення Тупицького та Касмініна

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, після цього рішення президента зазначені особи більше не є суддями.

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.