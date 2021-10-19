Конституційний Суд розгляне справу щодо звільнення Тупицького та Касмініна

Про це повідомила представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо звільнення судді та голови КСУ Олександра Тупицького та судді КСУ Олександр Касмініна.
З відповідним поданням до КСУ звернулися 49 народний депутатів.
“Справа розглядатиметься на засіданні Великої палати Суду”, — зазначила вона.
Звільнення Тупицького та Касмініна
29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.
КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.
Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.
27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.
Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, після цього рішення президента зазначені особи більше не є суддями.
У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.
Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.
Позиція Верховного Суду
У квітні Верховний Суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного Суду.
14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Касмініна і Тупицького суддею Конституційного Суду.
У той день в ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного Суду. Засудженню цього рішення присвятили дві окремі заяви. Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення суддями Верховного Суду рішення на користь Тупицького. Верховний Суд відреагував на провадження, нагадавши, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, яким було визнано протиправним указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
У відповіді на запит #Букв у Бюро зазначили, що кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).
- В жовтні Верховний Суд прийняв до розгляду апеляційну скаргу президента Зеленського на попереднє рішення.