Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" передусім у частині повноважень Президента.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

Наприкінці липня поточного року близько півсотні народних депутатів (переважно тих, що представляють політсилу “Опозиційна платформа — За життя”) звернулися до суду з вимогою визнати неконституційним деякі положення Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14 жовтня 2014 року № 1698–VII зі змінами.

Йшлося переважно про пункти Закону щодо участі Глави держави у функціонуванні НАБУ, а саме:

частину 2 статті 1 Закону, яка встановлює, що НАБУ утворюється Президентом України;

частину 1 статті 6 Закону, згідно з якою керівництво діяльністю НАБУ здійснює його директор, який

призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України;

призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України; пункт 1 частини 3 статті 7 Закону щодо визначення Президентом України трьох осіб Конкурсної комісії;

абзац 2 частини 9 статті 7 Закону, який закріплює, що Президент України призначає на посаду директора НАБУ одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання;

друге речення другого абзацу частини 6 статті 26 Закону щодо визначення Президентом України по одному члену комісії;

частину 2 статті 31 Закону, яка визначає, що Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування затверджуються Президентом України;

абзац 1 частини 1 статті 1 Закону про те, що НАБУ є державним правоохоронним органом.

У середу, 16 вересня, Велика палата Конституційного Суду України розглянула справу та оприлюднила своє рішення, згідно з яким деякі зазначені пункти було визнаного такими, що суперечать Конституції.

За рішенням КСУ є неконституційними та впродовж 3 місяців мають втратити чинність норми щодо наділення Президента повноваженнями утворювати НАБУ, призначати та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора.

Втратити чинність мають і норми щодо визначення Президентом одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення аудиту ефективності діяльності органу, його операційної та інституційної незалежності.

Незаконними й такими, що мають втратити чинність, визнано також норми щодо повноважень Глави держави затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Конституційне провадження щодо того, чи відповідає Конституції формулювання про НАБУ як “державний правоохоронний орган” було закрито.

“Верховна Рада України має невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до Рішення”, — наголосили в КСУ.