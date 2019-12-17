Конституційний суд України визнав, що зменшення кількості народних депутатів до 300 відповідає Основному Закону держави.

Про це повідомляється на офіційному сайті суду.

“Цим Висновком Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроєкт про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)“, – сказано в заяві .

Уточнюється, що суд розглядав зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300 осіб.

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Водночас Конституційний Суд України зробив ряд застережень для врахування Верховною Радою України при подальшій роботі над Законопроєктом”, – йдеться в заяві.

Відзначається, що висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним і таким, яке не може бути оскаржений.