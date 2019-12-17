Про це повідомляється на офіційному сайті суду.
“Цим Висновком Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроєкт про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)“, – сказано в заяві .
Уточнюється, що суд розглядав зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300 осіб.
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Водночас Конституційний Суд України зробив ряд застережень для врахування Верховною Радою України при подальшій роботі над Законопроєктом”, – йдеться в заяві.
Відзначається, що висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним і таким, яке не може бути оскаржений.
- Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект про зняття депутатської недоторканності. За законопроект № 7203 проголосували 373 нардепа (при 300 мінімально необхідних).