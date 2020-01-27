Конституційний суд України відмовився перевіряти конституційність законів про амністію бойовиків та "особливий статус" Донбасу.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Нагадаємо, в липні 2019 року фракція “Самопоміч” зібрала 53 з 45 потрібних підписів народних депутатів і подала подання до Конституційного Суду про визнання неконституційними законів

Йшлося про закони “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, “Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей” та “Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей”.

У понеділок, 27 січня, Велика палата Конституційного Суду України продовжила розгляд питання про відкриття конституційного провадження щодо цих законів. За підсумком засідання КСУ відмовився розглядати їх.

“Прийнято постанову Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження”, — йдеться в повідомленні.