Про це повідомляється в рішенні суду.

У суді вважають, що “обнулення“ президентських термінів Путіна Конституції не суперечить.

“Порядок вступу в силу статті 1 закону Російської Федерації про поправку до Конституції Російської Федерації “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади” відповідає Конституції Російської Федерації“, – йдеться в документі.

Також в документі підкреслюють, що цей висновок є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 10 березня депутати Держдуми Росії підтримали поправку про занулення президентських термінів після прийняття нової конституції країни.

Ініціативу про занулення термінів внесла депутатка від “Єдиної Росії”, колишній космонавт Валентина Терешкова. Відповідну поправку вирішили включити в законопроєкт про зміни до конституції РФ.

У поправці зазначено, що пропоноване в законопроєкті обмеження для однієї й тієї ж особи у вигляді двох президентських термінів “не перешкоджає особі, яка обіймала та (або) обіймає посаду президента РФ на момент набуття чинності цією поправкою, брати участь кандидатом на виборах президента Росії .., незалежно від кількості термінів, протягом яких зазначена особа обіймала цю посаду”.