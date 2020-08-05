Консультант Республіканської партії допомогла Каньє Весту зібрати підписи для балотування в президенти

Лейн Руланд, яка раніше працювала юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна, допомогла реперу Каньє Весту зібрати підписи, необхідні для того, щоб він міг балотуватися на пост президента від цього штату.

Про це повідомляє Vice.

Отримавши необхідну кількість підписів, Каньє зміг офіційно подати заявку на включення його імені в виборчий бюлетень на президентських виборах в штаті Вісконсін.

В цілому, в штаті є п’ять незалежних кандидатів на президентський пост. Репер – один з них. Всі вони зібрали 2 тисячі і більше підписів.

Тепер підписи перевірить спеціальна комісія і, якщо все в порядку, цих кандидатів внесуть до виборчого бюлетеня.

У Мережі з’явилася інформація, що в зборі підписів Каньє допомагала Руланд. Раніше вона працювала радником сенатора штату Джеррі Петровські і була юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна.

Її помітила місцева журналістка, коли та йшла передавати підписи, зібрані на підтримку Каньє.

Місцевий репортер, Метт Сміт з WISN, не назвав імені людини, який допомагала Каньє. Але пізніше один з агентів Республіканської партії повідомив, що це була саме вона.

“No comment” as woman enters election commission building just after 5p in Madison to drop off signatures for Kanye West pic.twitter.com/zVxePn5Fe2 — Matt Smith (@mattsmith_news) August 4, 2020

Руланд відмовилася розмовляти з журналістами, коли ті запитали – чи правда, що вона працює з Каньє і чому.

Наразі Руланд працює в національній юридичній фірмі Husch Blackwell.

Як відомо, Руланд гаряче відстоює консервативні принципи, на яких також стоїть Каньє.

Lane Ruhland from @WisconsinMC will give you an inside look at the economic impact of unilateral political edicts versus market-based solutions to energy policy. Join us on Oct. 3rd at Shenanigans in La Crosse from 7-9pm. RSVP NOW: https://t.co/eMo1XpP5e6 pic.twitter.com/jDvxoCUSN1 — No Better Friend Corp. (@NBFCorp) September 27, 2019

Також відомо, що в штабі Каньє працює Грегг Келлер, також досвідчений агент, який раніше співпрацював з Республіканською партією.

Серед республіканців є думка, що якщо Вст все ж буде у виборчих бюлетенях, то зможе відібрати голоси у Байдена, особливо серед чорношкірих виборців. З огляду на цю динаміку і зв’язок, які Вест встановив в консервативних колах через спілкування з Трампом, можливо деякі радники і агенти Республіканської партії прагнуть допомогти йому пройти.