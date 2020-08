Консультант Республіканської партії допомогла Каньє Весту зібрати підписи для балотування в президенти

Про це повідомляє Vice.

Отримавши необхідну кількість підписів, Каньє зміг офіційно подати заявку на включення його імені в виборчий бюлетень на президентських виборах в штаті Вісконсін.

В цілому, в штаті є п’ять незалежних кандидатів на президентський пост. Репер – один з них. Всі вони зібрали 2 тисячі і більше підписів.

Тепер підписи перевірить спеціальна комісія і, якщо все в порядку, цих кандидатів внесуть до виборчого бюлетеня.

У Мережі з’явилася інформація, що в зборі підписів Каньє допомагала Руланд. Раніше вона працювала радником сенатора штату Джеррі Петровські і була юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна.

Її помітила місцева журналістка, коли та йшла передавати підписи, зібрані на підтримку Каньє.

Місцевий репортер, Метт Сміт з WISN, не назвав імені людини, який допомагала Каньє. Але пізніше один з агентів Республіканської партії повідомив, що це була саме вона.

“No comment” as woman enters election commission building just after 5p in Madison to drop off signatures for Kanye West pic.twitter.com/zVxePn5Fe2

Руланд відмовилася розмовляти з журналістами, коли ті запитали – чи правда, що вона працює з Каньє і чому.

Наразі Руланд працює в національній юридичній фірмі Husch Blackwell.

Як відомо, Руланд гаряче відстоює консервативні принципи, на яких також стоїть Каньє.

Lane Ruhland from @WisconsinMC will give you an inside look at the economic impact of unilateral political edicts versus market-based solutions to energy policy. Join us on Oct. 3rd at Shenanigans in La Crosse from 7-9pm. RSVP NOW: https://t.co/eMo1XpP5e6 pic.twitter.com/jDvxoCUSN1

— No Better Friend Corp. (@NBFCorp) September 27, 2019