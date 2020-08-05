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Консультант Республіканської партії допомогла Каньє Весту зібрати підписи для балотування в президенти

Лейн Руланд, яка раніше працювала юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна, допомогла реперу Каньє Весту зібрати підписи, необхідні для того, щоб він міг балотуватися на пост президента від цього штату.

Середа, 5 серпня 2020, 13:32

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Про це повідомляє Vice.

Отримавши необхідну кількість підписів, Каньє зміг офіційно подати заявку на включення його імені в виборчий бюлетень на президентських виборах в штаті Вісконсін.

В цілому, в штаті є п’ять незалежних кандидатів на президентський пост. Репер – один з них. Всі вони зібрали 2 тисячі і більше підписів.

Тепер підписи перевірить спеціальна комісія і, якщо все в порядку, цих кандидатів внесуть до виборчого бюлетеня.

У Мережі з’явилася інформація, що в зборі підписів Каньє допомагала Руланд. Раніше вона працювала радником сенатора штату Джеррі Петровські і була юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна.

Її помітила місцева журналістка, коли та йшла передавати підписи, зібрані на підтримку Каньє.

Місцевий репортер, Метт Сміт з WISN, не назвав імені людини, який допомагала Каньє. Але пізніше один з агентів Республіканської партії повідомив, що це була саме вона.

Руланд відмовилася розмовляти з журналістами, коли ті запитали – чи правда, що вона працює з Каньє і чому.

Наразі Руланд працює в національній юридичній фірмі Husch Blackwell.

Як відомо, Руланд гаряче відстоює консервативні принципи, на яких також стоїть Каньє.

Також відомо, що в штабі Каньє працює Грегг Келлер, також досвідчений агент, який раніше співпрацював з Республіканською партією.

Серед республіканців є думка, що якщо Вст все ж буде у виборчих бюлетенях, то зможе відібрати голоси у Байдена, особливо серед чорношкірих виборців. З огляду на цю динаміку і зв’язок, які Вест встановив в консервативних колах через спілкування з Трампом, можливо деякі радники і агенти Республіканської партії прагнуть допомогти йому пройти.

Теги: Каньє Вест, Республіканська партія

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