Консультант Республіканської партії допомогла Каньє Весту зібрати підписи для балотування в президенти

Про це повідомляє Vice.
Отримавши необхідну кількість підписів, Каньє зміг офіційно подати заявку на включення його імені в виборчий бюлетень на президентських виборах в штаті Вісконсін.
В цілому, в штаті є п’ять незалежних кандидатів на президентський пост. Репер – один з них. Всі вони зібрали 2 тисячі і більше підписів.
Тепер підписи перевірить спеціальна комісія і, якщо все в порядку, цих кандидатів внесуть до виборчого бюлетеня.
У Мережі з’явилася інформація, що в зборі підписів Каньє допомагала Руланд. Раніше вона працювала радником сенатора штату Джеррі Петровські і була юрисконсультом Республіканської партії Вісконсіна.
Її помітила місцева журналістка, коли та йшла передавати підписи, зібрані на підтримку Каньє.
Місцевий репортер, Метт Сміт з WISN, не назвав імені людини, який допомагала Каньє. Але пізніше один з агентів Республіканської партії повідомив, що це була саме вона.
“No comment” as woman enters election commission building just after 5p in Madison to drop off signatures for Kanye West pic.twitter.com/zVxePn5Fe2
— Matt Smith (@mattsmith_news) August 4, 2020
Руланд відмовилася розмовляти з журналістами, коли ті запитали – чи правда, що вона працює з Каньє і чому.
Наразі Руланд працює в національній юридичній фірмі Husch Blackwell.
Як відомо, Руланд гаряче відстоює консервативні принципи, на яких також стоїть Каньє.
Lane Ruhland from @WisconsinMC will give you an inside look at the economic impact of unilateral political edicts versus market-based solutions to energy policy. Join us on Oct. 3rd at Shenanigans in La Crosse from 7-9pm. RSVP NOW: https://t.co/eMo1XpP5e6 pic.twitter.com/jDvxoCUSN1
— No Better Friend Corp. (@NBFCorp) September 27, 2019
Також відомо, що в штабі Каньє працює Грегг Келлер, також досвідчений агент, який раніше співпрацював з Республіканською партією.
Серед республіканців є думка, що якщо Вст все ж буде у виборчих бюлетенях, то зможе відібрати голоси у Байдена, особливо серед чорношкірих виборців. З огляду на цю динаміку і зв’язок, які Вест встановив в консервативних колах через спілкування з Трампом, можливо деякі радники і агенти Республіканської партії прагнуть допомогти йому пройти.
- 5 липня американський репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента США.
- 9 липня Вест поділився своїми першими планами щодо того, що буде робити, якщо його оберуть президентом США. Серед них — боротьба з дезодорантами, зубними пастами і іншою хімією, які “заважають служити Господу”.