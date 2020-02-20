Ведущие политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец стали консультантами канала для оккупированных территорий.

Про це у Facebook повідомила журналістка UATV Анастасія Федченко.

Анастасія заявила, що написала заяву про звільнення з телеканалу UATV.

“Я написала заяву на звільнення з UATV English…. Близько тижня тому з’явилася інформація, що прийшли нові шеф-редактори. Зі 112 каналу. Потім вони виявилися консультантами. Співбесід не проводили, але запитували в працівників про місію нового каналу та про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій”, – розказала Федченко.

За її словами, консультанти – Володимир Полуєв та Анна Степанець.

Журналістка також зазначила, що з телеканалу звільнилися дві третини колективу.

Нагадаємо, 12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять в запису.

У грудні 2018 року на телеканалі “112 Україна” змінився власник – ним став народний депутат Тарас Козак.