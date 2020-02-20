Про це у Facebook повідомила журналістка UATV Анастасія Федченко.
Анастасія заявила, що написала заяву про звільнення з телеканалу UATV.
“Я написала заяву на звільнення з UATV English…. Близько тижня тому з’явилася інформація, що прийшли нові шеф-редактори. Зі 112 каналу. Потім вони виявилися консультантами. Співбесід не проводили, але запитували в працівників про місію нового каналу та про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій”, – розказала Федченко.
За її словами, консультанти – Володимир Полуєв та Анна Степанець.
Журналістка також зазначила, що з телеканалу звільнилися дві третини колективу.
Нагадаємо, 12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять в запису.
У грудні 2018 року на телеканалі “112 Україна” змінився власник – ним став народний депутат Тарас Козак.
- У листопаді 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу.
- У лютому стало відомо, що Міністерство культури, молоді та спорту України перенесло запуск телеканалу для тимчасово окупованих територій на 1 березня.