Про це у Facebook повідомила журналістка UATV Анастасія Федченко.

Анастасія заявила, що написала заяву про звільнення з телеканалу UATV.

“Я написала заяву на звільнення з UATV English…. Близько тижня тому з’явилася інформація, що прийшли нові шеф-редактори. Зі 112 каналу. Потім вони виявилися консультантами. Співбесід не проводили, але запитували в працівників про місію нового каналу та про те, як потрібно подавати новини для жителів тимчасово окупованих територій”, – розказала Федченко.

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За її словами, консультанти – Володимир Полуєв та Анна Степанець.

Журналістка також зазначила, що з телеканалу звільнилися дві третини колективу.

Нагадаємо, 12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій, з 13 січня програми виходять в запису.

У грудні 2018 року на телеканалі “112 Україна” змінився власник – ним став народний депутат Тарас Козак.

  • У листопаді 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу.
  • У лютому стало відомо, що Міністерство культури, молоді та спорту України перенесло запуск телеканалу для тимчасово окупованих територій на 1 березня.