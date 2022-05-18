Про це інформує пресслужба КМЄС.
Попри те, що КМЄС змушена була евакуюватись, вона продовжувала виконувати свій мандат із тимчасових офісів за межами України. Але повернення в Україну для надання практичної підтримки партнерам на місцях – було завжди у пріоритетах Місії.
“Перша група радників, до складу якої увійшли як міжнародні, так і українські фахівці, проведе аналіз потреб ключових партнерів КМЄС. За результатами оцінки та за сприятливої безпекової ситуації, Місія планує поступово протягом літа збільшувати присутність в Україні”, – йдеться у повідомленні.
Також відомство зазначає, що оновлений мандат КМЄС буде надавати консультації щодо розслідування воєнних злочинів. Саме тому у першу групу експертів, які прибули до Києва, увійшли радники з питань кримінальних розслідувань, які співпрацюватимуть з Офісом генерального прокурора України.
“Символічно, що Місія повертається до України напередодні Дня Європи, що відзначається третьої суботи травня, вшановуючи таким чином героїчну стійкість України та її громадян перед російською агресією”, – додається у повідомленні КМЄС.
- У Києві відновило роботу посольство Ізраїлю в Україні. У його відкритті взяв участь дипломат Михайло Бродський.
- Посол Південної Кореї Кім Хен Тхе повернувся до Києва разом з деякими співробітниками посольства.
- Виконувач обов’язків посла США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів 8 травня повернулися до посольства в Києві вперше з початку повномасштабного нападу РФ.