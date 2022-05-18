24 лютого Консультативна місія ЄС (КМЄС) була змушена евакуюватись із Києва та усіх регіональних представництв у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Але тепер Місія повернулась до Києва. Також вже повернулося кілька посольств та організацій країн-членів ЄС, демонструючи тим самим підтримку України.

Про це інформує пресслужба КМЄС.

Попри те, що КМЄС змушена була евакуюватись, вона продовжувала виконувати свій мандат із тимчасових офісів за межами України. Але повернення в Україну для надання практичної підтримки партнерам на місцях – було завжди у пріоритетах Місії.

“Перша група радників, до складу якої увійшли як міжнародні, так і українські фахівці, проведе аналіз потреб ключових партнерів КМЄС. За результатами оцінки та за сприятливої безпекової ситуації, Місія планує поступово протягом літа збільшувати присутність в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Також відомство зазначає, що оновлений мандат КМЄС буде надавати консультації щодо розслідування воєнних злочинів. Саме тому у першу групу експертів, які прибули до Києва, увійшли радники з питань кримінальних розслідувань, які співпрацюватимуть з Офісом генерального прокурора України.

“Символічно, що Місія повертається до України напередодні Дня Європи, що відзначається третьої суботи травня, вшановуючи таким чином героїчну стійкість України та її громадян перед російською агресією”, – додається у повідомленні КМЄС.