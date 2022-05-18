Про це інформує пресслужба КМЄС. 

Попри те, що КМЄС змушена була евакуюватись, вона продовжувала виконувати свій мандат із тимчасових офісів за межами України. Але повернення в Україну для надання практичної підтримки партнерам на місцях –  було завжди у пріоритетах Місії.

“Перша група радників, до складу якої увійшли як міжнародні, так і українські фахівці, проведе аналіз потреб ключових партнерів КМЄС. За результатами оцінки та за сприятливої безпекової ситуації, Місія планує поступово протягом літа збільшувати присутність в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Також відомство зазначає, що оновлений мандат КМЄС буде надавати консультації щодо розслідування воєнних злочинів. Саме тому у першу групу експертів, які прибули до Києва, увійшли радники з питань  кримінальних розслідувань, які співпрацюватимуть з Офісом генерального прокурора України.

“Символічно, що Місія повертається до України напередодні Дня Європи, що відзначається третьої суботи травня, вшановуючи таким чином героїчну стійкість України та її громадян перед російською агресією”, – додається у повідомленні КМЄС.