Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника Міненерго Германа Галущенка.
Відтак, міністр енергетики зазначив, що “Енергоатом”, 100% якого залишаться у власності держави, завдяки корпоратизації має стати більш сучасною, ефективною компанією, світовим лідером в атомній енергетиці.
“Ядерна енергія має особливий статус і особовий правовий режим, тому нам важливо почути думки та рекомендації наших ключових міжнародних партнерів щодо корпоратизації компанії”,– наголосив Герман Галущенко.
Зауважимо, що Україна вже має успішні приклади корпоратизації державних компаній в енергетичній галузі, серед прикладів – корпоратизація “Нафтогазу”, “Укренерго” та “Укргідроенерго”.
Отже, у межах засідання Міжнародної консультативної Ради високого рівня міністр енергетики України Герман Галущенко провів перше засідання робочої групи щодо супроводження корпоратизації ДП “НАЕК “Енергоатом”.
Серед учасників групи, створеної за ініціативи очільника Міненерго та за підтримки Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, міністра енергетики США Дженніфер Ґренголм і керівників енергетичних відомств провідних країн, – найкращі фахівці країн – учасниць G7 та представники міжнародних організацій.
Нагадаємо, що 6 лютого цього року Верховна Рада України ухвалила закон про акціонерне товариство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”. У відомстві зазначили, що цей крок відповідає міжнародним зобов’язанням України щодо приведення управління державними підприємствами у відповідність до найкращих міжнародних стандартів корпоративного управління.
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