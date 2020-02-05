Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Співпраця в рамках кримінального розслідування: такого контакту з іранською стороною у нас немає. Ми не розуміємо чому”, – сказав він.
За словами генпрокурора, кілька разів контакти з представниками Ірану відбулися, але жоден з них не отримав розвитку.
“Мені складно це пов’язати з чимось. Очевидно, що це може свідчити про те, що немає бажання у іранської сторони допомагати нам у цьому кримінальному розслідуванні. Можливо, є й інші причини”, – сказав Рябошапка.
Також він розповів, що Україна підготувала проект створення слідчої групи з тими країнами, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі українського літака.
“Поки що, скажімо так: шанси не дуже великі, що буде загальна слідча група. Тому більше надій на міжнародну правову допомогу і на дипломатичні канали”, – підкреслив він.
8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.