Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що між іранськими та українськими розслідувачами немає контакту в справі про катастрофу українського літака.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Співпраця в рамках кримінального розслідування: такого контакту з іранською стороною у нас немає. Ми не розуміємо чому”, – сказав він.

За словами генпрокурора, кілька разів контакти з представниками Ірану відбулися, але жоден з них не отримав розвитку.

“Мені складно це пов’язати з чимось. Очевидно, що це може свідчити про те, що немає бажання у іранської сторони допомагати нам у цьому кримінальному розслідуванні. Можливо, є й інші причини”, – сказав Рябошапка.

Також він розповів, що Україна підготувала проект створення слідчої групи з тими країнами, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі українського літака.

“Поки що, скажімо так: шанси не дуже великі, що буде загальна слідча група. Тому більше надій на міжнародну правову допомогу і на дипломатичні канали”, – підкреслив він.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.