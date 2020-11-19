19 листопада на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи завершили обговорення розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила українська делегація для участі у ТКГ.

На засіданні обговорювали питання забезпечення пересування громадян України через пропускні пункти контролю.

“Завдяки твердій позиції керівника Гуманітарної підгрупи народного депутата України Галини Третьякової та сприяння координатора підгрупи пана Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у “Золоте” та “Щастя”, – йдеться у повідомленні.

Попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та Німеччини, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася.

Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада.