Голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила, що ніяких контактів з російською делегацією не було.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Ні на які контакти з Російською Федерацією наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли в комітетах і політичних групах піднімаються питання з боку РФ – ми відповідаємо на це”, – сказала Ясько.

На думку голови української делегації, говорити про перемоги за результатами зимової сесії не можна, однак “старт позитивний”.

В той же час Ясько також розповіла, що члени української делегації висунули на сесії ПАРЄ три нові ініціативи, пов’язані з екологією і правами жінок.

“Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати в політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, або не погоджується – переконувати”, – говорить він.

Крім того, Єлизавета Ясько додала, що в подальшому делегація буде працювати над аналізом зимової сесії і розробляти стратегію на майбутнє.