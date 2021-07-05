Контейнеровоз Ever Given 7 липня покине Суецький канал

Про це повідомляє Reuters.
Ever Given, що належить японцям, застряг у каналі через сильний вітер і заблокував прохід на шість днів, що значно позначилося на світовій торгівлі.
Управління Суецького каналу (SCA) утримувало гігантський контейнеровоз і його команду до врегулювання міжнародного спору з приводу компенсації.
У SCA заявили, що договір про врегулювання буде підписано у середу, після чого контейнеровоз попливе.
Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.
- 23 березня великий контейнеровоз “Ever Given” під прапором Панами сів на мілину і заблокував рух у Суецькому каналі в Єгипті. Через спроби витіснити контейнеровоз рух в Суецькому каналі було призупинено.
- Згодом стало відомо, що необхідно прибрати до 20 тисяч кубічних метрів піску, щоб звільнити “Ever Given”.
- У неділю до Суецького каналу вирушили два додаткових буксира, щоб допомогти звільнити контейнеровоз. 29 березня “Ever Given” частково зняли з мілини в Суецькому каналі. Тоді адміністрація Суецького каналу (SCA) заявила, що аварійна ситуація із контейнеровозом призводила до $14-15 млн збитків щодня.
- 30 березня рух Суецьким каналом було відновлено.
- Голова управління Суецьким каналом Усама Рабі заявив, що збиток від майже тижневого блокування каналу може перевищити один мільярд доларів.