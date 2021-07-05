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Контейнеровоз Ever Given 7 липня покине Суецький канал

Контейнеровоз Ever Given, який в березні заблокував Суецький канал, зможе покинути канал 7 липня.

Понеділок, 5 липня 2021, 09:59

Про це повідомляє Reuters.

Ever Given, що належить японцям, застряг у каналі через сильний вітер і заблокував прохід на шість днів, що значно позначилося на світовій торгівлі.

Управління Суецького каналу (SCA) утримувало гігантський контейнеровоз і його команду до врегулювання міжнародного спору з приводу компенсації.

У SCA заявили, що договір про врегулювання буде підписано у середу, після чого контейнеровоз попливе.

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.

Теги: Ever Given, контейнеровоз, Суецький канал

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