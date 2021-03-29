Контейнеровоз "Ever Given", який блокував Суецький канал майже тиждень, знятий з мілини.

Про це заявила транспортна компанія Inchcape Shipping Services, докладніше пише сайт телеканалу BBC.

За даними компанії, це сталося близько 4:30 ранку за місцевим часом. Контейнеровоз зрушили з місця, але ще не остаточно зняли з мілини.

За даними Управління Суецького каналу, курс траси “Ever Given” довжиною 400 м (1300 футів) скоригований на 80%.

Відзначається, що подальші зусилля по переміщенню судна поновляться пізніше в понеділок о 11:30 за місцевим часом (09:30 за Гринвічем) після припливу.

“Ever Given” блокує один з найбільш завантажених торгових шляхів у світі, змушуючи компанії змінювати маршрут кораблів і викликаючи тривалі затримки.

Повідомлення про те, що судно було звільнено, вселили надію, що рух по каналу може відновитися протягом декількох годин, розчистивши шлях для товарів на суму близько 9,6 млрд доларів (7 млрд фунтів), які затримуються кожен день.

За повідомленням агентства Reuters, рятувальники з влади і голландської компанії Smit Salvage використовували буксири, щоб вивести судно з берега каналу.

В Управлінні Суецького каналу заявили, що корми корабля, яка перебувала в чотирьох метрах від берега, тепер була на висоті 102 метри.

Дві попередні спроби зняти його з мілини, вжиті в останню добу і під час припливу, до успіху не привели. У неділю до операції приєдналися додаткові буксирні катери. Перед світанком у понеділок в рятувальних операціях брало участь в цілому 10 буксирів.