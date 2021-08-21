Величезний контейнеровоз, що заблокував Суецький канал і порушив світову торгівлю, знову пройшов по водному шляху без пригод.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Як повідомили в Управлінні Суецького каналу (SCA), Ever Given знаходився в складі конвою суден, що прямували з Середземного моря в Червоне море. Зазначається, що його супроводжували 193-кілометровим каналом два буксири.

Раніше Ever Given розвантажив свій вантаж в Європі, а тепер прямує до Азії.

بالفيديو…عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة #EVERGIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين #SUEZCANAL pic.twitter.com/MaEeVU6FFQ — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 20, 2021

Суецький канал, який забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою, був заблокований, коли 400-метровий Ever Given сів на мілину через сильний вітер. Світова торгівля була порушена через те, що сотні судів застрягли в пробці.

Контейнеровоз був знятий з мілини після шестиденної рятувальної операції, в якій брала участь флотилія буксирів і днопоглиблювальних судів. Під час операції загинула одна людина.

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.