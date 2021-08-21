Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Як повідомили в Управлінні Суецького каналу (SCA), Ever Given знаходився в складі конвою суден, що прямували з Середземного моря в Червоне море. Зазначається, що його супроводжували 193-кілометровим каналом два буксири.
Раніше Ever Given розвантажив свій вантаж в Європі, а тепер прямує до Азії.
بالفيديو…عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة #EVERGIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين #SUEZCANAL pic.twitter.com/MaEeVU6FFQ
— هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 20, 2021
Суецький канал, який забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою, був заблокований, коли 400-метровий Ever Given сів на мілину через сильний вітер. Світова торгівля була порушена через те, що сотні судів застрягли в пробці.
Контейнеровоз був знятий з мілини після шестиденної рятувальної операції, в якій брала участь флотилія буксирів і днопоглиблювальних судів. Під час операції загинула одна людина.
Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться вкласти гроші в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.
- 30 березня рух Суецьким каналом було відновлено.
- Голова управління Суецьким каналом Усама Рабі заявив, що збиток від майже тижневого блокування каналу може перевищити один мільярд доларів.