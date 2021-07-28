Чоловік, якого підозрюють у навмисному смертельному травмуванні прикордонника Вадима Березенського у 2018 році, знову попався на контрабанді.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

“На Закарпатті прикордонний наряд знову затримав фігуранта правопорушення, після якого загинув наш побратим Вадим Березенський. Прикордонники добре пам’ятають трагічний листопад 2018 року. Тоді саме зухвалість контрабандистів призвела до загибелі офіцера-прикордонника. Прикро, але підозрюваний до сих пір не поніс заслуженої відповідальності. Слухання по справі триває”, – написав голова ДПСУ.

Сергій Дейнеко нагадав, що на судових засіданнях “розглядалися телефонні розмови контрабандиста зі своїми спільниками, на яких він (підозрюваний) фактично зізнається у скоєному, адже говорив, що переїхав прикордонника автівкою”.

Вбивству прикордонника передувало затримання на березі Тиси порушника у гідрокостюмі. “При собі він мав гроші, певно отримані за здійснення контрабандної оборудки. Саме його приїхав відвойовувати підозрюваний у вбивстві Вадима”, – зазначав Дейнеко.

Сьогодні його знову затримали під час спроби перемістити сигарети до Румунії. При ньому також знайшли тепловізор та радіостанцію, що дозволяло вночі відслідковувати прикордонників та спілкуватися зі спільниками.

Фото: ДПСУ