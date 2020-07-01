У Державній прикордонній службі розповіли, як контрабандисти з дельтаплана "бомбили" Румунію цигарками.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Уточнюється, що прикордонниками були затримані контрабандисти, які переправляли цигарки до Румунії з Чернівецької області мотодельтапланом.

“Прикордонники Чернівецького загону затримали контрабандистів на околиці н.п. Каплівка Хотинського району. Ділки мотодельтапланом переправляли до Румунії цигарки”, – сказано в повідомленні.

Дельтаплан був помічений прикордонниками близько 3 годин ночі. Пілота і його двох спільників затримали.

Наразі на порушників склали адміністративний протокол за порушення кордону.