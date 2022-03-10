Через спрощення процедури пропуску гуманітарної допомоги через державний кордон контрабандисти почали "маскувати" товари. Втім, тепер за спроби незаконних перевезень товари і транспорт підлягають конфіскації.

Про це сповістив перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький.

За словами Щуцького зараз для цього перевізнику потрібно заповнити спеціальну декларацію, у якій всього 10 позицій. Так, контрабандисти вже намагалися декілька разів незаконно перевезти товари, проте їхні конфісковані транспортні засоби, харчові продукти вже передають підрозділам ЗСУ та громадським організаціям за листом військової адміністрації Закарпаття.