Про це сповістив перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький.
За словами Щуцького зараз для цього перевізнику потрібно заповнити спеціальну декларацію, у якій всього 10 позицій. Так, контрабандисти вже намагалися декілька разів незаконно перевезти товари, проте їхні конфісковані транспортні засоби, харчові продукти вже передають підрозділам ЗСУ та громадським організаціям за листом військової адміністрації Закарпаття.
“Є спроби під виглядом гуманітарного вантажу завезти товарну контрабанду. Держмитслужба та ОВА попереджають: якщо раніше це був просто протокол і штраф, то зараз товар, транспортні засоби будуть конфісковані і передані Збройним Силам або військовій адміністрації”, – наголосив Олександр Щуцький.
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