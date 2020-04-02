Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Уманский розповів, що двічі просив їх звільнити, але Кабмін це питання не розглядав.

“У нас неодноразово були розмови на цю тему. Я приходжу до нього [до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля], показую: “Дивіться, ми тут зараз плюшками балуємось, а ось – інформація по кожному місяцю, і це тільки “скрутки” з ПДВ. Це в середньому 5 мільярдів на місяць недоотримує бюджет”. Як тільки я прийшов в Мінфін, мені швидко з усіх боків зливати інформацію почали – з розшифровками, по компаніях, по сумах. Де стартують, через кого проганяють, де виводять. І 5 мільярдів – це тільки по ПДВ! [Ексголова Податкової і колишній міністр доходів і зборів] Клименко з Януковичем дивляться і кажуть: “Блін, а що, так можна було?” Мінфін – не силове міністерство, я працюю з папірцями. Інструментів для покарань у мене немає. Ну що я можу зробити з головою Податкової адміністрації? Максимум – позбавити Верланова премії, зняти 5, 10, 20, 30 тисяч, 200 тисяч. Як ви думаєте, це йому буде сильно боляче?” – сказав Уманський.

За його словами, Шмигаль говорив, що потрібно дати Верланову і Нефьодову час.

Ексміністр назвав голову Державної митної служби ідеалістом, який «намагається намалювати картинку світлого майбутнього».

“Нова митниця, все таке. Проблема в тому, що є картинка світлого майбутнього, а є – реальність. І “контрабас” як ішов, так і йде. З митницею треба жорстко – крок вліво, крок вправо – розстріл”, – додав Уманський.

За словами ексміністра, Нефьодов говорив йому, що начальники регіональних митниць його ігнорують: “Він мені сам це сказав. Фактично, розписався в своїй профнепридатності. Тобто Макса вивели в роль “фунта”, який розповідає про реформу на митниці, а насправді там ситуація – при Януковичі просто відпочивали. Я не став йому задавати просте запитання: “Якщо ти такий весь правильний і так далі, то чому в такій ситуації не напишеш заяву?” Тому що знаю на нього відповідь. Думаю, ви теж здогадуєтеся. Разом з тим, не варто демонізувати Макса, проблема точно не в ньому. Його вивели з “гри” і зробили “громовідводом”, а процесами керували інші. У цьому його помилка”.

Уманський вважає, що подання на звільнення Верланова і Нефьодова є причиною його відставки з посади голови Мінфіну.

“І не забувайте про порізані “хотілки” і нові можливості уряду з управління бюджетом після створення Стабфонду”, – додав він.

За словами Уманського, про те, що його збираються звільнити, він дізнався зі ЗМІ. Шмигаль з ним про це не говорив. Заяву про звільнення Уманський не писав.

“Я хотів би дізнатися підстави свого звільнення. На зустрічі з фракцією “Слуги народу”, коли його запитали про моє звільнення, Шмигаль не зміг нічого виразно пояснити. Мене на фракцію навіть не запросили, як і Ємця. А в залі потім при голосуванні навіть не дали можливості виступити – напевно не хотіли, щоб в ефір публічно були дані відповіді на питання про причини відставки”, – заявив ексміністр.