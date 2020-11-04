Народні депутати від "Слуги народу" сьогодні активно обговорювали в чаті тему відтермінування введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Відповідну переписку, яка велася в офіційному чаті фракції “Слуги народу”, вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, один із учасників дискусії висловив думку, що до Києва на акції протесту звозять “злиденних” підприємців, щоб “знести реформу в інтересах багатих контрабандистів”.

“Є жменька бідних ФОП-торговців китайським контрабасом (контрабандою, – ред.). Які в селах виживають на цьому тільки тому, що ще не зайшли мережі, і тому, що не платять мито і податки. А є контрабандисти-оптовики і великі магазини контрабасу, які сидять на тій же схемі, що і злиденні. Злиденних, як худобу, звозять до Києва, щоб знести реформу в інтересах багатих контрабандистів… Бідним потрібно допомогти, але не шляхом захисту податкової схеми, від якої шкода така, що всім злиденним ФОП можна було б на ці гроші платити їхню середню виручку як допомогу із безробіття”, – написав нардеп.

Ця заява знайшла підтримку у одного з нардепів.

А депутат від “СН” Максим Бужанський висловив думку, що обговорення теми фізосіб-підприємців “стало нагадувати відео-табличку прибити або приклеїти”.

Під час дискусії голову фракції “Слуг” Давида Арахамію закликали підтвердити, що “під час озвучення голосування про відтермінування для ФОП буде сказано “прошу визначитися” (мається на увазі оголошення спікера ВР Дмитра Разумкова перед голосуванням за законопроєкт). Є думка, що така фраза звучить, коли не принципово, як фракція проголосує.

У відповідь перший заступник голови фракції “Слуг” Олександр Корнієнко заявив, що нардепи не можуть диктувати, “що робити голові Верховної Ради”.