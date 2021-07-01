Контракт гравця "Барселони" Ліонеля Мессі закінчився 30 червня. Тепер в нього статус вільного агента, оскільки про продовження контракту поки не повідомляли.

Про це повідомляє BBC.

В статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу. При цьому, в “Барселоні” заявляли, що оголосять про новий контракт з Мессі до кінця тижня.

Мессі грає за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Новий контракт з “Барселоною” Мессі може підписати до 2023 року.

Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.