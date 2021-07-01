Про це повідомляє BBC.
В статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу. При цьому, в “Барселоні” заявляли, що оголосять про новий контракт з Мессі до кінця тижня.
Мессі грає за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
Новий контракт з “Барселоною” Мессі може підписати до 2023 року.
Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.
Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.
- Форвард “Барселони” Ліонель Мессі присвятив свій гол в матчі проти іспанського клубу “Осасуни” покійному Дієго Марадоні. Цей жест розчулив уболівальників з усього світу.