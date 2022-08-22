Міноборони США готове укласти контракт на безпілотні літальні апарати-камікадзе більшого радіуса дії з більшою потужністю Switchblade 600 для України, більш ніж через п'ять місяців після того, як вони були призначені для боротьби з РФ.

Про це повідомляє видання Defence News із посиланням на заяву прессекретарки Пентагону Джессіки Максвелл.

Контракт на дослідження та розробку 10 безпілотників Switchblade 600 очікується протягом наступних 30 днів.

Навесні у США схвалили передачу Україні так званих баражуючих снарядів – тобто тих, що здатні перебувати в повітрі певний час, перш ніж уразять ціль. Мовиться про версію Switchblade 300 та безпілотники Phoenix Ghost.

Водночас Switchblade 600 важить 23 кг і може нести бойове навантаження до 14 кг. Такі БПЛА здатні знищувати ворожу бронетехніку на відстані 40 км і лежати у повітрі близько 40 хв. Дрон має протитанкову бойову частину типу і може знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки. Максимальна швидкість атаки — 185 км/год.

Більша довговічність і важче корисне навантаження допоможуть українським силам націлюватися на російську броньовану самохідну артилерію, зазначив старший директор Центру військової та політичної сили Фонду захисту демократій Бредлі Боумен.

Хоча п’ятимісячне вторгнення РФ в Україну було здебільшого артилерійською війною, обидві сторони використовують тисячі безпілотників, і Сполучені Штати, і РФ сигналізують, що наближаються нові.

Коли Switchblade 600 надійде в Україну, поки невідомо. США швидко збільшили військову допомогу Україні на мільйони доларів, але Switchblade 600 є “помітним і прикрим винятком, коли ми не рухаємось так швидко, як мали б”, — пояснив Боумен.

Довідка. Switchblade 600 – великий баражуючий боєприпас, вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати з ударною швидкістю до 185 км/год.

Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

Система керування вогнем на основі планшета з сенсорним екраном може керувати боєприпасом вручну або автономно, і за допомогою бортових зашифрованих каналів передачі даних і модуля GPS із селективною доступністю, вона захищена проти GPS-спуфінгу із запрограмованою можливістю відключення.

Switchblade 600 може бути встановлено на наземну транспортну платформу шістьма комплектами, також існує можливість пуску з повітря, тобто виконувати роль боєприпасу типу повітря-поверхня.

Дрон може бути оснащений протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж протитанкові ракети.