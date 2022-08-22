Про це повідомляє видання Defence News із посиланням на заяву прессекретарки Пентагону Джессіки Максвелл.
Контракт на дослідження та розробку 10 безпілотників Switchblade 600 очікується протягом наступних 30 днів.
Навесні у США схвалили передачу Україні так званих баражуючих снарядів – тобто тих, що здатні перебувати в повітрі певний час, перш ніж уразять ціль. Мовиться про версію Switchblade 300 та безпілотники Phoenix Ghost.
Водночас Switchblade 600 важить 23 кг і може нести бойове навантаження до 14 кг. Такі БПЛА здатні знищувати ворожу бронетехніку на відстані 40 км і лежати у повітрі близько 40 хв. Дрон має протитанкову бойову частину типу і може знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки. Максимальна швидкість атаки — 185 км/год.
Більша довговічність і важче корисне навантаження допоможуть українським силам націлюватися на російську броньовану самохідну артилерію, зазначив старший директор Центру військової та політичної сили Фонду захисту демократій Бредлі Боумен.
Хоча п’ятимісячне вторгнення РФ в Україну було здебільшого артилерійською війною, обидві сторони використовують тисячі безпілотників, і Сполучені Штати, і РФ сигналізують, що наближаються нові.
Коли Switchblade 600 надійде в Україну, поки невідомо. США швидко збільшили військову допомогу Україні на мільйони доларів, але Switchblade 600 є “помітним і прикрим винятком, коли ми не рухаємось так швидко, як мали б”, — пояснив Боумен.
Довідка. Switchblade 600 – великий баражуючий боєприпас, вагою 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин. Він розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати з ударною швидкістю до 185 км/год.
Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки.
Система керування вогнем на основі планшета з сенсорним екраном може керувати боєприпасом вручну або автономно, і за допомогою бортових зашифрованих каналів передачі даних і модуля GPS із селективною доступністю, вона захищена проти GPS-спуфінгу із запрограмованою можливістю відключення.
Switchblade 600 може бути встановлено на наземну транспортну платформу шістьма комплектами, також існує можливість пуску з повітря, тобто виконувати роль боєприпасу типу повітря-поверхня.
Дрон може бути оснащений протитанковою боєголовкою, але мати більшу дальність і коштувати менше, ніж протитанкові ракети.
- Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.
- Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.
- Японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.
- Збройні Сили України вже отримали першу партію з 50 бронетранспортерів Kirpi виробництва Туреччини з очікуваного постачання у 200 машин.
- Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.