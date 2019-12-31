Подробиці контракту оприлюднені прес-службою “Нафтогазу”.

Як повідомлялося раніше, 30 грудня у Відні представники НАК “Нафтогаз України”, “Оператор ГТС України” і ПАТ “Газпром” підписали 5-річний контракт про транзиту російського газу в ЄС територією України.

Повідомляється, що пакет угод про транзит газу увійшли:

Міжоператорська угода між “Оператором ГТС України” (ОГТСУ) та “Газпромом”, яка визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement). Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” та “Газпромом”, у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років. Мирова угода між “Нафтогазом” та “Газпромом”, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Всі три угоди підписані на виконання протоколу зустрічі, яка відбулася у Берліні та Мінську 19-20 грудня цього року за участі представників ЄС, України та РФ, а також “Нафтогазу”, ОГТСУ та “Газпрому”.

Угодами була передбачена виплата “Газпромом” майже 3 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. “Нафтогаз” отримав ці кошти 27 грудня. Також передбачено відкликання всіх арбітражних судових позовів, з яких не прийнято остаточні рішення, зняття арештів на майно, активи та грошові кошти “Газпрому”, а також відмова в майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009.

Як пояснив виконавчий директор “Нафтогазу” Юрія Вітренка, позовні вимоги до “Газпрому”, від яких відмовилася Україна, могли б бути задоволені тільки в разі відмови російської сторони від транзиту.

“Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Тразит газу — це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів Украіни. Це економічне зростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека. Тому нам потрібно було продовження транзиту, причому з гарантіями. … Важливо розуміти, що наші позовні вимоги на 12,2 млрд дол були передусім наслідком очікувань припинення транзиту. Іншими словами, ми могли б виграти в арбітражі ці 12,2 мільярди тільки якби Газпром відмовився від транзиту. А він не відмовився. Ще раз нагадаю, що врегулювання – це ще й відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але мова йде десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів”, — написав Вітренко в фейсбук.

Крім того, були зафіксовані мінімальні обсяги транзиту по роках. У 2020 — 65 млрд кубічних метрів, в 2021-2024 роках — по 40 млрд кубічних метрів щорічно. За словами Вітренко, ці обсяги — обов’язковий мінімум, транзит якого Росія гарантує, а реальна кількість може бути вищою.

“Гарантовані обсяги транзиту за цим принципом значно перевищують обсяги, що називали наші міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і на який ми маємо погодитися. Гарантовані обсяги — це мінімум, а не максимум, якого ми очікуємо. При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за більш високим тарифом”, — пояснив він.

Незважаючи на досягнення домовленості з “Газпромом”, на реалізацію якої пішли довгі місяці переговорів, Вітренко зазначає, що попереду ще багато роботи.

“Підписання нового контракту на транзит — це лише початок нового шляху. Ми маємо завершити реформу ринку газу, зокрема забезпечити повну відповідність європейським правилам. Ми маємо радикально підвищити рівень енергоефективності, і таким чином зменшити неефективне споживання газу. Ми маємо значно збільшити власний видобуток газу. Ми маємо нарешті трансформувати “Нафтогаз” у сучасну та ефективну національну компанію. Якщо ми це зробимо, то ми зможемо повністю реалізувати можливості, які нам дає новий контракт на транзит та отримання 3 млрд дол від “Газпрому” за рішенням Стокгольмьского арбітражу”, — підкреслив він.