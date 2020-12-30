Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому
Зазначається, що контракт уклали в рамках Державного оборонного замовлення.
Береговий ракетний комплекс “Нептун” призначений для контролю територіальних вод і здатний знищувати крейсери, есмінці, фрегати та корвети.
“Нептун оснащений крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км”, — зазначили в Укроборонпромі.
Вони прийняті на озброєння ЗСУ 23 серпня 2020 року. Перша партія “Нептунів” надійде до війська вже у 2021 році. Зокрема, мова йде про уніфіковані пускові установки, транспортні, заряджальні машини та рухомий командній пункт, в якому зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.
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