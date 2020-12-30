Міністерство оборони України уклало контракт із Державним Київським конструкторським бюро "Луч" про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун".

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому

Зазначається, що контракт уклали в рамках Державного оборонного замовлення.

Береговий ракетний комплекс “Нептун” призначений для контролю територіальних вод і здатний знищувати крейсери, есмінці, фрегати та корвети.

“Нептун оснащений крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км”, — зазначили в Укроборонпромі.

Вони прийняті на озброєння ЗСУ 23 серпня 2020 року. Перша партія “Нептунів” надійде до війська вже у 2021 році. Зокрема, мова йде про уніфіковані пускові установки, транспортні, заряджальні машини та рухомий командній пункт, в якому зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.