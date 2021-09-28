Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті у зв’язку з різкою реакцією Києва на підписання угорською стороною нового довгострокового контракту з "Газпромом". Українське МЗС відповіло дзеркально.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко та очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Як відомо, вчора МЗС України прокоментувало рішення Угорщини підписати у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном “Газпромом” на постачання газу в обхід України.

Підписання контракту розчарувало й здивувало українську сторону. Відтак, Україна звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Водночас Петер Сійярто назвав рішення українського Уряду виступити проти угорського договору з “Газпромом” звернутися до Європейської комісії “глибоко обурливим”.

За його словами, українці не мають стосунку до того, з ким Угорщина укладає договори.

“Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки бажання перешкодити безпечному газопостачанню нашої країни, опаленню будинків угорського народу і роботі промисловості”, – заявив Сійярто.

Він сказав, що цей крок є недружнім, особливо з огляду на обсяги допомоги, яку Угорщина надала Україні. Сійярто підкреслив, що йдеться про вентилятори, медичне обладнання, підтримку військових, інвестиції.

“Ми говоримо про спробу порушити наш суверенітет, і зараз ми викликали посла України в міністерство закордонних справ”, – сказав Сійярто.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко підтвердив #Буквам, що Угорщина викликала українського посла. Водночас МЗС України відповіло дзеркально.

“Можу підтвердити виклик українського посла в Будапешті. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з “Газпромом” завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам. Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів”, – зазначив Ніколенко.