Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, а також закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

На думку ISW, ймовірно, що швидкість контрнаступу різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські війська намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їх командування та контроль і послабити їхній моральний дух, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть.

Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, ймовірно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.

Українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських мілблогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.

Також, згідно зі словами президенти України Володимира Зеленського, 4 вересня українські війська звільнили два населені пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. Українські чиновники поширили геолокаційні кадри, на яких видно, як українські військові підіймають український прапор на будівлі лікарні у Високопіллі, на південь від адміністративного кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

У соціальних мережах підтвердили, що українські війська форсували Сіверський Донець і звільнили Озерне, що за 20 км на північний захід від Сіверська.