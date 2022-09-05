Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
На думку ISW, ймовірно, що швидкість контрнаступу різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські війська намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їх командування та контроль і послабити їхній моральний дух, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть.
Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, ймовірно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська.
Українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських мілблогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.
Також, згідно зі словами президенти України Володимира Зеленського, 4 вересня українські війська звільнили два населені пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. Українські чиновники поширили геолокаційні кадри, на яких видно, як українські військові підіймають український прапор на будівлі лікарні у Високопіллі, на південь від адміністративного кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.
У соціальних мережах підтвердили, що українські війська форсували Сіверський Донець і звільнили Озерне, що за 20 км на північний захід від Сіверська.
- Розпочалася сто дев’яносто четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що 4 вересня — річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, котрий не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував росіян, – захистом свого народу та своєї країни – України. Очільник країни переконаний, що з часом, вільне життя повернеться на український півострів.