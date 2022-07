Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Україна використала свою нову далекобійну артилерію, аби пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання окупованих територій.

Один із них, Антонівський міст довжиною 1 000 метрів поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року ЗСУ вдарили по ньому знову, ймовірно, зараз переправа непридатна для експлуатації.

Також 49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і є дуже вразливою. Так само місто Херсон, яке найбільш політично значуще для РФ, зараз фактично відрізане від інших окупованих територій. Розвідники зазначили, що його втрата серйозно підірвала б спроби Росії змалювати окупацію, як успіх.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 July 2022

