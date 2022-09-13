Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку значно вливає на моральний стан російських солдатів та їх військовий потенціал.

Про це йдеться у щоденному зведенні ISW.

Супутникові знімки, зроблені у тимчасово окупованій Киселівці (15 км на північний захід від Херсону) свідчать, що з зайнятих окупантами позицій відійшла вся техніка, окрім 4-х автомобілів. Ці дані підтверджують чутки про те, що армійці так званої “ДНР” полишили Киселівку та відійшли назад.

“Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона”- зауважили експерти.

А тому, наголосили аналітики, відведення військ РФ з Киселівки може поставити під загрозу здатність окупантів захищати північно-західну частину Херсону.

Також відведення російських військ з Киселівки свідчить, що окупанти відчувають загрозу для своїх позицій у цьому районі.

Напередодні речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини намагаються домовитись про капітуляцію під егідою міжнародного права.

Аналітики зауважили, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині не мав такого впливу на стан російських окупантів. Однак відведення військ РФ з позицій у Киселиці та намагання вести перемовини з Україною про капітуляцію є індикатором того, що Збройні сили України на півдні просуваються у досить швидкому темпі, навіть якщо це непомітно на тлі новин про просування ЗСУ на Харківщині.