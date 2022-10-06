Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що контрнаступ ЗСУ на двох напрямках змусить Кремль обирати один напрямок для посиленого захисту, шляхом зменшення кількості військ на іншому напрямку. Однак, наголосили експерти, такі маневри РФ лише покращать шанси України на успіх на двох напрямках.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

6 вересня українські війська почали маневрову фазу контрнаступу в Харківській області, яка дійшла до Луганської області. Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти проникненню українських військ у вразливі частини окупованої Росією північно-східної України.

Аналітики додали, що місцевість у західній частині Луганщини придатна для того, щоб проводити швидкий контрнаступ, а російські окупанти так і не зміцнили оборону цієї частини регіону.

“Триваючий контрнаступ України на півночі та півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій шляхом іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох”, – зауважили експерти.

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські війська почали звільнення Луганської області. Вже ввечері стало відомо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів Греківку та Макіївку, що на заході Луганщини, поблизу Сватового.

У Росії з занепокоєнням обговорювали наступ ЗСУ вздовж траси R66 (Сватове-Кремінна) наголошуючи, що війська РФ готуються до оборони у цьому районі.

“Російські війська, ймовірно, зосереджені на обороні лінії фронту Сватове-Кремінна, оскільки вони дедалі більше стурбовані тим, що проникнення України на цю лінію дозволить українським військам загрожувати Старобільську, ключовому російському матеріально-технічному центру приблизно в 50 км на схід від Сватового, через який проходить багато наземних ліній зв’язку, які є важливими для російських операцій у Луганській області”, – додали експерти.

За даними аналітиків, якщо українські воїни отримають доступ до траси R66 – це дозволить їм просуватись на південь від Сватового до Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська, що, ймовірно, матиме значний інформаційний ефект, враховуючи тривалу та дорогу російську кампанію із захоплення Сєвєродонецька у червні.

Українські війська також, ймовірно, продовжили наступ у північно-східній частині Харківської області поблизу Куп’янська.

Російський військовий оглядач 5 жовтня стверджував, що українські війська просувалися в напрямку Орлянки (8 км на схід від Петропавлівки) через “сіру зону” між Петропавлівкою та Вільшаною. Він також наголосив, що ЗСУ закріплюються у районі Куп’янська, щоб підготуватися до подальшого просування на схід.