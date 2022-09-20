У понеділок, 19 вересня, ставленики РФ заговорили про необхідність термінового "референдуму" про приєднання Луганської й Донецької областей до Росії. В Інституті вивчення війни вважають, що терміновий "референдум" знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Окупаційна влада так званих “Л/ДНР” напередодні заявила про необхідність негайного “референдуму” про приєднання Донецької і Луганської областей до Росії. Це свідчить про те, що триваючий контрнаступ українських захисників викликає паніку в окупантів.

Заклики невизнаних республік вже схвалила російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона назвала можливий псевдореферендум “кримським сценарієм”.

Симоньян також додала, що анексувавши частину України, у Росії “розв’яжуться руки” і вона зможе воювати з НАТО, адже у такому випадку воєнні дії триватимуть на “території Росії”.

Однак експерти наголошують, що такий підхід Кремля непослідовний. Зокрема через те, що Росія не контролює всю Донеччину та Луганщину. Таким чином, якщо “референдум” все ж відбудеться, за законодавством РФ, території Донбасу, які Росія не контролює, будуть вважатись “окупованими Україною”.

“Українські удари по анексованому Росією Криму чітко демонструють, що українські атаки на незаконно анексовану Росією територію не призводять до помсти Росії проти НАТО, як Симоньян хоче переконати своїх читачів. Часткова анексія на цій стадії також поставила б Кремль у дивне становище, вимагаючи, щоб українські сили звільнили “російську” територію, і в принизливе становище, коли армія РФ не зможе виконати цю вимогу. Залишається дуже незрозумілим, чи захоче російський президент Володимир Путін потрапити в таку ситуацію заради сумнівних погроз НАТО чи Україні ескалацією, яку він навряд чи здійснить на цьому етапі”, – резюмували в ISW.