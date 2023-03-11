Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту зі своїми підрозділами.
До оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають російським окупантам реалізувати свій задум, ламають їхні плани та змушують відмовитись від просування вперед.
“Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами.” – зазначив Олександр Сирський.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.