Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський прибув до Бахмута та зазначив, що український контрнаступ "вже не за горами".

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту зі своїми підрозділами.

До оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають російським окупантам реалізувати свій задум, ламають їхні плани та змушують відмовитись від просування вперед.

“Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами.” – зазначив Олександр Сирський.