Відповідну заяву опубліковано на сайті банку.
Як повідомлялося раніше, 3 червня Володимир Зеленський під час зустрічі з підприємцями Хмельницької області зателефонував голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру через скарги бізнесменів на умови погашення кредиту.
За два дні наглядова рада банку опублікувала звернення до клієнтів і партнерів — своєрідну відповідь на дзвінок президента.
У наглядовій раді зазначили, що банк “розуміє, що бізнес зазнає фінансових труднощів через обмежувальні заходи, введені на час кризи, викликаної COVID-19” і наголосили, що клієнти мають звертатися до них через офіційні канали комунікації.
“Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку”, — наголосили у наглядовій раді.
Також в наглядовій раді зауважили, що правління банку займається вирішенням поточних бізнес-справ “таким чином, щоб врахувати як інтереси Банку, так і інтереси клієнта”, і наглядова рада підтримує правління в цьому.
“Важливо зазначити, що контроль за ефективністю роботи Правління є виключною компетенцією Наглядової ради Банку, а не акціонера чи будь-якого іншого політичного органу”, — заявили у наглядовій раді.
- Раніше партія “Європейська солідарність” звернулася до Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро через тиск президента Володимира Зеленського на голову правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгеру, якому він телефонував під час зустрічі з підприємцями Хмельницької області.