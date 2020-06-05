Після дзвінка Президента Володимира Зеленського голові правління "Укрексімбанку" через скарги бізнесменів наглядова раду банку закликала клієнтів звертатися до них безпосередньо.

Відповідну заяву опубліковано на сайті банку.

Як повідомлялося раніше, 3 червня Володимир Зеленський під час зустрічі з підприємцями Хмельницької області зателефонував голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру через скарги бізнесменів на умови погашення кредиту.

За два дні наглядова рада банку опублікувала звернення до клієнтів і партнерів — своєрідну відповідь на дзвінок президента.

У наглядовій раді зазначили, що банк “розуміє, що бізнес зазнає фінансових труднощів через обмежувальні заходи, введені на час кризи, викликаної COVID-19” і наголосили, що клієнти мають звертатися до них через офіційні канали комунікації.

“Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку”, — наголосили у наглядовій раді.

Також в наглядовій раді зауважили, що правління банку займається вирішенням поточних бізнес-справ “таким чином, щоб врахувати як інтереси Банку, так і інтереси клієнта”, і наглядова рада підтримує правління в цьому.