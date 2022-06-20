Про це заявив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко у коментарі “Радіо Свобода”.
Він визнав, що психологічно втрата контролю над селищем є певною проблемою.
“На тій стороні Донця ми контролюємо не лише частину промзони Сєвєродонецька, але і ще декілька населених пунктів. Тобто у нас був такий плацдарм для тієї сторони Донця, з яким у нас ускладнена логістика”, – зазначив Власенко.
Натомість Метьолкіне “був такий собі люфт для маневрів”, щоб українські захисники не потрапили в оточення на заводі “Азоті” та на промисловій зоні Сєвєродонецька.
Втім, за його спостереженнями, завдяки артилерії російським військам легше вести наступи на сільській місцевості, де переважно одноповерхові будівлі, ніж на місцевості з багатоповерховими забудовами та у промзонах.
- Нагадаємо, навколо Сєвєродонецька та Лисичанська тривають інтенсивні бойові дії. ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу обласного центру.
- Російські військові окупували більшість житлових кварталів Сєвєродонецька. Проте Збройні сили України контролюють понад третину міста.
- Стало відомо, що окупаційні війська РФ хочуть захопити Луганську область приблизно до 26 червня. Ворог отримав таке завдання від найвищого керівництва.