Контроль над селищем Метьолкіне на Луганщині не створить для російських сил тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк.

Про це заявив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко у коментарі “Радіо Свобода”.

Він визнав, що психологічно втрата контролю над селищем є певною проблемою.

“На тій стороні Донця ми контролюємо не лише частину промзони Сєвєродонецька, але і ще декілька населених пунктів. Тобто у нас був такий плацдарм для тієї сторони Донця, з яким у нас ускладнена логістика”, – зазначив Власенко.

Натомість Метьолкіне “був такий собі люфт для маневрів”, щоб українські захисники не потрапили в оточення на заводі “Азоті” та на промисловій зоні Сєвєродонецька.

Втім, за його спостереженнями, завдяки артилерії російським військам легше вести наступи на сільській місцевості, де переважно одноповерхові будівлі, ніж на місцевості з багатоповерховими забудовами та у промзонах.