Притягнення винних за неналежне утримання укриттів до відповідальності та контроль стану сховищ триватиме до кінця червня.

Джерело: заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба

“Маємо перші кадрові рішення. Йдеться про місто Київ, Київську, Житомирську, Сумську області. А також Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Це ще не всі рішення. Притягнення винних до відповідальності, як і контроль стану укриттів, триватиме до кінця червня”, – йдеться у дописі.

За словами Кулеби, також триває облаштування бомбосховищ.

“Вони мають бути обладнані, підготовлені належним чином, кожен повинен мати безперешкодний доступ. Над цим сьогодні працюють усі разом – виконавча влада та органи місцевого самоврядування”, – пояснив посадовець.

Водночас він зауважив, що відтепер укриття – об’єкти стратегічного значення, тобто за неналежний стан та закриті сховища буде посилена відповідальність посадових осіб.

Крім того, як відзначив Кулеба, впроваджуються системні перевірки укриттів.

Варто нагадати, що 27 червня, Кабінет міністрів України підтримав оголошення догани міському голові Києва Віталію Кличку, начальнику Київської МВА Сергію Попку та головам кількох районних державних адміністрацій у столиці на тлі ситуації щодо укриттів.

Уряд також підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення низки голів районних державних адміністрацій у кількох регіонах через укриття.