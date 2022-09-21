Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив деякі деталі часткової мобілізації у РФ, яку оголосив президент Росії Володимир Путін. За словами Шойгу, мобілізованих росіян відправлять на "звільнені" українські території, щоб вони їх контролювали.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости посилаючи на заяву голово міноборони РФ.

За його словами, часткова мобілізація перш за все необхідна, аби контролювати “звільнені території та лінії зіткнення у 1000 км”.

“Сама лінія зіткнення, можна назвати її і лінія фронту, і лінія зіткнення – вона понад 1000 км. Звичайно, те, що позаду, і те, що там, по цій лінії – це потрібно зміцнювати, ці території потрібно контролювати. І, звичайно, перш за все для цього потрібна ця робота, я маю на увазі часткову мобілізацію”, – наголосив Шойгу.

Він також повідомив, що під час часткової мобілізації потрібно призвати 300 000 осіб та запевнив, що строковиків та студентів мобілізація не торкнеться.

Шойгу також додав, що мобілізація такої кількості осіб відбудеться не за один раз, а триватиме планова робота.