Американські високопосадовці, які відповідальні за контроль над 113 мільярдами доларів військової та економічної допомоги США для України, наполягають на направленні аудиторів безпосередньо на російсько-український фронт.

Про це в інтерв’ю для The Wall Street Journal повідомили генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку.

До сьогоднішнього дня посадовцям вдавалося контролювати надану допомогу дистанційно, використовуючи лише персонал, який знаходиться у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.

Втім, після поїздки інспекторів до української столиці наприкінці січня вони наполягатимуть на присутності 177 аудиторів та слідчих безпосередньо в Україні.

“Я думаю, що ми були креативними […] Але справжній комплексний, надійний нагляд неможливо здійснювати дистанційно”, – сказала виконавиця обов’язків заступника генерального інспектора USAID Ніколь Ангарелла.

Головна мета контролю – не допустити перенаправлення зброї, розкрадання коштів платників податків та забезпечити функціонування програм допомоги, – йдеться в матеріалі.

Попри те, що урядовці не отримували повідомлень про серйозні шахрайства чи незаконні дії, пов’язані з допомогою США для України, вони визнали, що сам розмір пакетв “створює проблеми”.

Як пише WSJ, масштаби допомоги змушують приділяти незвичну увагу роботі цих посадовців та їхніх команд.

“Це неймовірно великий обсяг допомоги, який надходить до одного уряду або на одну мету” за “дуже короткий час. Будь-яке шахрайство, марнотратство, зловживання, які відвертають ці кошти від їхнього цільового призначення, ставлять під загрозу подальший потік цієї допомоги”, – сказала Діана Шоу, заступниця генерального інспектора Державного департаменту США.