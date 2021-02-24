Відеохостинг Youtube запускає функцію “контрольований досвід”. Вона покликана допомагати батькам управляти контентом, який можуть переглядати їхні діти.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Наголошується, що нова функція створена для батьківського контролю над діями дітей-підлітків, які вже надто дорослі для Youtube Kids, але ще не можуть отримати повного доступу до контенту відеохостингу.

Розробники додають, що функція з’явиться в ранньому бета-доступі найближчим часом. За її допомогою батьки зможуть на власний розсуд фільтрувати доступний для дитини відеоконтент.

Зокрема, батьки зможуть обрати повний доступ до однієї з трьох категорій:

“Дослідження” – для дітей 9-13 років. Вибравши цей рівень, діти зможуть переглядати “відеоблоги, навчальні посібники, ігрові відео, музичні кліпи, новини, освітній контент тощо”;

“Побачити більше” — для дітей від 13 років. На цьому рівні дитина отримає доступ до “ширшого спектру відео, а також зможе переглядати прямі трансляції для вищезазначених категорій”;

“Більша частина YouTube” – для підлітків старшого віку. На цьому рівні дитина отримає доступ до всього контенту, крім відео з віковими обмеженнями (21+). У компанії додали, що категорія міститиме відео на “делікатні теми, які можуть підходити тільки для підлітків старшого віку”.

Компанія попередила, що спочатку функція може працювати зі збоями, але фахівці будуть наполегливо її вдосконалювати. При цьому батьки все одно залишають дитині право вибору контенту, але будуть впевнені, що їхнє чадо не зможе переглянути відео на надто вразливі теми.