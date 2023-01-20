Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), яка передавала координати для ракетних ударів по місту Дніпро.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За інформацією, очільника СБУ Василя Малюка, під час оперативних дій затримано 7 агентів РФ. За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, зокрема й енергогенеруючих підприємств.

Цю інформацію російські армійці використовували для підготовки й здійснення ракетних ударів по місту Дніпро. А після обстрілів агенти відвідували місця, де були влучання, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

В СБУ зазначили, що зараз перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Також агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону для того, щоб виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ РФ через резидента групи. Ним виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої “Південно-східної Української Республіки”, підконтрольної Росії.

Згодом зловмисник втік до Росії, де був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх «ідейних» однодумців-земляків.

В жовтні 2022 року група почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили: саморобні вибухові пристрої; комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом та проросійську літературу.

В СБУ наголосили, що зараз тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.