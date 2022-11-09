Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила диверсійно-розвідувальну групу ФСБ, яка планувала вбивства українських захисників та знищення їхнього озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що ворожі агенти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу України: “Одним із головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, групу сформували кадровим співробітником ФСБ. До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумської області, якого завербували російські спецслужби після повномасштабного вторгнення.

“Саме він був на прямому зв’язку зі своїм “куратором” і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації”, — зазначили в СБУ.

Також за вказівкою ФСБ агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя. Як зауважили спецслужбовці, він знадобився окупантам через свої прокремлівські погляди й провокаційні висловлювання серед оточення: “Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ”, — додали в повідомленні.

Під час огляду правоохоронці виявили:

2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами,

2 бойові гранати РГО із запалами,

автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Водночас під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.