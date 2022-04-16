Російський уряд у відповідь на санкції Великої Британії заборонив в'їзд на територію РФ ключовим британським посадовцям та представникам влади.

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Рішенням Кремля через “недружні дії Великої Британії” до РФ не пускатимуть: прем’єр-міністра Бориса Джонсона, міністерку закордонних справ Елізабет Трасс, міністра юстиції Домініка Рааба, міністра оборони Бена Уоллеса, міністра транспорту Гранта Шаппса, голову МВС Пріті Пател, міністра фінансів Ріші Сунака, експрем’єрку, а також представники правоохоронних органів та інші депутати.

“Керівництво Великої Британії навмисно нагнітає обстановку навколо України, накачуючи київський режим летальними озброєннями та координуючи аналогічні зусилля з боку НАТО”, – поскаржилися в МЗС РФ.