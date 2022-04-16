Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
Рішенням Кремля через “недружні дії Великої Британії” до РФ не пускатимуть: прем’єр-міністра Бориса Джонсона, міністерку закордонних справ Елізабет Трасс, міністра юстиції Домініка Рааба, міністра оборони Бена Уоллеса, міністра транспорту Гранта Шаппса, голову МВС Пріті Пател, міністра фінансів Ріші Сунака, експрем’єрку, а також представники правоохоронних органів та інші депутати.
“Керівництво Великої Британії навмисно нагнітає обстановку навколо України, накачуючи київський режим летальними озброєннями та координуючи аналогічні зусилля з боку НАТО”, – поскаржилися в МЗС РФ.
- Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся Спеціальний підрозділ збройних сил Великобританії (спецназ SAS). Британські військові навчають українських захисників користуватись протитанковими ракетними установками NLAW.
- Уряд Сполученого Королівства запроваджує нові санкції проти РФ та її окремих діячів, зокрема обмежувальні заходи стосуватимуться сімей російських олігархівуряд Сполученого Королівства запроваджує нові санкції проти РФ та її окремих діячів, зокрема обмежувальні заходи стосуватимуться сімей російських олігархів.