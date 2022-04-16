Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Рішенням Кремля через “недружні дії Великої Британії” до РФ не пускатимуть: прем’єр-міністра Бориса Джонсона, міністерку закордонних справ Елізабет Трасс, міністра юстиції Домініка Рааба, міністра оборони Бена Уоллеса, міністра транспорту Гранта Шаппса, голову МВС Пріті Пател, міністра фінансів Ріші Сунака, експрем’єрку, а також представники правоохоронних органів та інші депутати.

“Керівництво Великої Британії навмисно нагнітає обстановку навколо України, накачуючи київський режим летальними озброєннями та координуючи аналогічні зусилля з боку НАТО”, – поскаржилися в МЗС РФ.