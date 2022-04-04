4 квітня телеканали "Прямий", "Еспресо" та 5-й заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці незаконно вимкнув їхнє мовлення.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

“Прямий” та 5-й назвали рішення незаконним, оскільки “не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення”. Канали наголосили на своїх проукраїнських та патріотичних позиціях і дотриманні принципу єдиної державної інформаційної політики.

В “Еспресо” зазначили, що Концерн РРТ вимкнув мовлення каналу в цифровій мережі Т2 “без будь-яких законних підстав, на власний розсуд”, оскільки на цей момент жодні уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відімкнення каналу. Також канал зазначає, що не отримав відповідей на спроби отримати пояснення від Концерну РРТ.

“Якщо відключення “Еспресо” було технічною помилкою, її треба негайно виправити та відновити мовлення. В іншому випадку свідоме відключення українського телеканалу “Еспресо” з української цифрової мережі Т2 може бути розцінено не інакше як участь у війні проти України на стороні Кремля”, – йдеться в заяві.

Канал звернувся до правоохоронних органів “з метою перевірки даних фактів та відкриття кримінальних проваджень щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду”.

“Еспресо” закликав президента Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію і посприяти “припиненню цього беззаконня”.

Своєю чергою, народний депутат та засновник “Еспресо” Микола Княжицький заявив, що російська агентура в Державному Концерні РРТ навмисно незаконно вимкнула трансляцію Т2 телеканалу Еспресо. Канал співпрацює з Голосом Америки, Радіо Свобода (фінансуються державою США), BBC (Велика Британія), France 24 (Франція). За його словами, РФ і їхні агенти хочуть обмежити подачу інформації від союзників з метою зірвати поставки важкого озброєння, яке має отримати Україна.