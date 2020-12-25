Коміки “Кварталу 95” різко висміяли протест активістів SaveФОП, який влаштували біля стін Палацу “Україна” під час їхнього концерту.

Про це коміки пожартували у новому випуску програми ЧистоNews, інформують #Букви.

Так, Степан Казанін та Ірина Сопонару зазначили, що 22 грудня в палаці “Україна” відбувся концерт “Кварталу”, а під стінами концерт-холу протестували активісти SaveФОП.

“Тобто концерт був і у палаці, і поза його стінами”, – сказав Казанін.

Сопонару зазначила, що “Квартал” не зовсім зрозумів невдоволення протестувальників.

“Пікети ФОПів тривають вже декілька днів і деякі заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський”, – зазначила вона.