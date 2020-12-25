Про це коміки пожартували у новому випуску програми ЧистоNews, інформують #Букви.
Так, Степан Казанін та Ірина Сопонару зазначили, що 22 грудня в палаці “Україна” відбувся концерт “Кварталу”, а під стінами концерт-холу протестували активісти SaveФОП.
“Тобто концерт був і у палаці, і поза його стінами”, – сказав Казанін.
Сопонару зазначила, що “Квартал” не зовсім зрозумів невдоволення протестувальників.
“Пікети ФОПів тривають вже декілька днів і деякі заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський”, – зазначила вона.
- Увечері 22 грудня активісти руху SaveФОП прийшли з акцією протесту під стіни палацу “Україна”. Локацію мітингарі обрали не випадково. У той час у Палаці “Україна” відбувається концерт “Кварталу 95”, яким до президентства керував Володимир Зеленський.
- Сотні правоохоронців та нацгвардійців оточили кордоном палац “Україна”. Вони були там до приходу мітингувальників.
- Відома співачка Софія Ротару виступила на новорічному концерті “95 Кварталу” одразу після виступу в Москві.