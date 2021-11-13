Концерт британського музиканта Стівена Рідлі, що мав відбутись в Києві, перенесли через карантинні обмеження. Попри це, артист все ж зіграв для своїх фанів просто неба у парку Шевченка.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, з 1 листопада Київ запровадив суворий карантин.У зв’язку з цим концерт британського піаніста Стівена Рідлі довелось перенести. Однак музикант все ж дав спонтанний вуличний концерт, щоб підтримати людей в часи обмежень.

На своїй стоірнці в Instagram Рідлі написав, що дасть безкоштовний концерт для усіх просто неба в парку Шевченка.

“Ми будемо співати та розділимо прекрасні моменти в ці ДІРЬМОВІ часи!!Проявіть свою творчість!!!!!” – написав він.

Концерт відвідали сотні людей. Рідлі грав на піаніно та співав разом із шанувальникми відомі хіти. А опісля виступу фотграфувався та обіймався з фанами і продовжував співати вже без музичного супроводу. Примітно, що інколи на його плечах був український прапор і навіть заговорив українською.

“Я вас люблю”, – сказав піаніст в одному з відео.

Сьогодні Стівен Рідлі продовжує поширювати відео, на яких його згадали, дякувати шанувальникам та зізнаватись Києву в почуттях:

“Мій перший візит в Київ. Ти змушуєш мене відчувати себе наповненим! Я люблю тебе”.