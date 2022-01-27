Про це повідомляє People.

Як відомо, неоголошений концерт гурту відбувся 30 січня 1969 року на штаб-квартири компанії Apple Corps в офісному районі Лондона. Тоді вони разом з з клавішником Біллі Престоном виконували дев’ять дублів п’яти пісень, поки навколо збирався натовп випадкових глядачів, які “були на обідній перерві”. Тоді на шоу навіть звернула увагу місцева поліція, проте концерт зупинився лише на певний час. Виступ завершився піснею “Get Back” і словами вдячності Леннона.

“Я хотів би подякувати від імені групи та від себе, і я сподіваюся, що ми пройшли прослуховування”, – заявив вокаліст гурту.

Концерт на даху в результаті став культовим і знаменував кінець епохи. Реліз “The Beatles: Get Back – The Rooftop Performance” заплановано о 5 ранку за Гринвічем на Spotify, Apple Music та інших великих стрімінгових платформах.