Військові Збройних сил України показали життя сіл навколо окупованого Ізюма, які російські окупанти намагаються захопити.

Про це повідомляє пресслужба 93-тої ОМБр “Холодний Яр”.

Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини. На опублікованому відео зображені контужена та вбита свійська худоба: корови, що лежать та ледь рухаються на землі, вівці з пробитими черепами.

Також від російських військових постраждала інфраструктура населених пунктів. Зокрема, будинки та школи. У будівлях вибиті вікна, зруйновані дахи, а у середині шкільних приміщень розтрощені меблі.

Водночас на дорогах спостерігаються ями в асфальті від російських снарядів.