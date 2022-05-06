Про це повідомляє пресслужба 93-тої ОМБр “Холодний Яр”.
Під час російської агресії страждають не лише люди, але й тварини. На опублікованому відео зображені контужена та вбита свійська худоба: корови, що лежать та ледь рухаються на землі, вівці з пробитими черепами.
Також від російських військових постраждала інфраструктура населених пунктів. Зокрема, будинки та школи. У будівлях вибиті вікна, зруйновані дахи, а у середині шкільних приміщень розтрощені меблі.
Водночас на дорогах спостерігаються ями в асфальті від російських снарядів.
- Нагадаємо, що російські загарбники можуть зіткнутися з проблемами під час наступу на Харківському напрямку. На заваді може стати удар українських захисників по російському командному пункту в Ізюмі.
- Також для того, щоб просунутися далі на Донбас, Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи.
- Раніше за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, бригада, яка знущалася з мирних українців у Бучі на Київщині, наразі перебуває поблизу міста Ізюм (Харківська область).
- Варто зазначити, що аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.