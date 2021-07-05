Звісно, цікаво подивитись на те, як розважаються члени команди президента на фоні відкладеного підвищення пенсій через відсутність в бюджеті коштів. Однак, не менш цікаво подивитись на те, де відбувалась вечірка за участі актора, який рекламував “Спутник V” та скандальний фільм “Дау” Іллі Хржановського.

Завдяки численним сторіз з вечірки, можна дізнатись, що для свята був обраний київський коворкінг Kooperativ. Як вказано на сайті локації, тут, зокрема, можна орендувати терасу для вечірок, як випадку пані Зарівної.

Там же вказано, що засновниками Kooperativ є Андрій Федорів та Василь Гроголь. Якщо ж перевірити реєстр юридичних осіб, можна знайти ТОВ “Кооператив Майнд”, серед засновників якого вказані вже згадані Федорів та Гроголь, а також Володимир Поперешнюк та В’ячеслав Климов. Обидва вони є співвласниками “Нової пошти” і додаткових презентацій не потребують.

Міноритарний же співвласник Kooperativ Василь Гроголь не настільки відомий як його партнери. В мережі можна знайти інформацію про те, що він займається готельним бізнесом та володіє готельним комплексом Bursa. Як розповідав сам Василь в інтерв’ю Vector (на сайті якого іменинниця Дарія Зарівна вказана як CEO видання), свій перший готель він відкрив у 23 роки, через два роки після переїзду до Києва.

В інтерв’ю The Village Василь розповідає, що переїхав до Києва з США у 2017 році, а до того навчався у Швейцарії, а народився і більшу частину життя прожив у Москві. У тому ж інтерв’ю Вались заявив, що він не прихильник слів “гроші не пахнуть” і у нього є принципи. Один з таких принципів стосується і його бізнесу. За словами Василя, “готель – це міжнародне інтернаціональне місце, де взагалі немає місця війні. […] Нехай за межами готелю хоч повстання прибульців, але всередині спокій і буде литися рікою просеко”.

Василь також розповів читачам Vector’а, як відкрити готель в Києві у 23 роки – потрібно, щоб у вашої родини була будівля, де буде розташований майбутній заклад. З готельним бізнесом Василь познайомився також у родинному колі – як він розповідав у подкасті Vector’а, його мати володіла готелем у Чехії.

Судячи з інформації з держреєстрів, переїхавши до Києва, Василь все ж зберіг російське громадянство.

В російському реєстрі приватних підприємців можна знайти інформацію про двох людей з іменем Василь Гроголь – один з них зареєстрований у травні 2013 року, інший – у серпні 2019. Підприємницька діяльність обох у Росії наразі не припинена.

Власником найбільшої частки в Kooperativ є Андрій Федорів, як зазначено на сайті закладу: “експерт з маркетингу, блискучий підприємець, вражаючий спікер”.

Щоправда, найчастіше пан Федорів вражає не своїми ораторськими талантами, а скандалами за участі його робіт, як, наприклад, в історії з розробкою бренду “Мандруй Україною” для Державного агентства з розвитку туризму та Мінкульту.

Після презентації зразків візуального стилю проєкту, користувачі соцмереж поцікавились, чому бренд України представлений півниками та кониками з явними російськими акцентами. Коли скандал розгорівся на повну, Андрій Федорів дистанціювався від проєкту, заявивши, що роботу віддали на аутсорс, оплачувала зовсім інша організація (щоправда, пан Федорів є одним з її засновників), а ні він, ні його компанія Fedoriv Agency з проєктом не пов’язані. Наостанок він звинуватив українців у хейтерстві і “низькому рівні дискусії”. В результаті, Міністерство культури вирішило відмовитись від презентованого Андрієм Федорівим візуального стилю проєкту “Мандруй Україною”, залишивши лише хештег.

Крім брендингу внутрішнього туризму Андрій Федорів встиг попрацювати над “Дією”, яка свого часу позиціонувалась під слоганом з фрейдистськими нотками: “Державні послуги в одному місці”. Майданчиком для презентації “Дії” також став Kooperativ Федоріва.

Також можна пригадати рекламу сосисок “Нямських” від ТМ “Глобино”, розроблену Fedoriv agency, за участі заслуженого артиста України Потапа в ролі сосиски. Фрейдистські нотки з бордів “Дії” уже зазвучали в повний голос…

Дружина пана Федоріва, Ярослава Гресь також не цурається держзамовлень. З останнього, агенція GresTodorchuk організовувала виставку “Чорнобиль. Подорож”, на яку витратили понад 8 мільйонів гривень з держбюджету. З цієї суми 5 мільйонів отримала компанія “Українські Соціальні Ініціативи” Олександра Тодорчука, брата пані Ярослави. Залишається сподіватись, що Володимиру Зеленському, який відвідав виставку, робота сподобалась.

Наостанок залишається лише одне запитання – чи можуть представники команди президента зробити хоч щось, не потрапивши при цьому в скандал?