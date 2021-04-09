Координатор з питань міграції на південному кордоні США в адміністрації президента Джо Байдена Роберта Якобсон заявила, що в кінці місяця піде у відставку.

Про це повідомляє американський телеканал СNN.

У недавньому інтерв’ю Якобсон говорила про те, що Байден призначив її спеціальним координатором і ключовою посадовою особою, яка відповідає за розв’язання питань на південному кордоні – зокрема щодо неконтрольованого припливу нелегальних мігрантів. За домовленістю, президент призначив її на перші 100 днів своєї роботи. Це до 30 квітня, тому Якобсон оголосила, що йде у відставку.

Вона сказала, що це не політичне, а формальне рішення, оскільки адміністрація підтримує її дії й буде продовжувати нинішню імміграційну політику.

“Я йду з оптимізмом. Цей напрямок політики, безумовно, правильний для нашої країни”, – сказала Якобсон.

Інформацію про відставку Якобсон підтвердив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

“Президент Байден попросив віцепрезидентку Камалу Гарріс очолити роботу адміністрації щодо наших зусиль з Мексикою і Північним трикутником, що свідчить про те значення, яке ця адміністрація надає поліпшенню умов в регіоні”, – сказав Салліван.

Він також зазначив, що Якобсон працювала з такими країнами, як Гондурас, Гватемала і Сальвадор, щоб зупинити потік мігрантів. Гарріс взяла на себе більші країни.