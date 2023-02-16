Про це інформує ERR.
Чаулін залишив Естонію увечері 14 лютого.
На підставі Закону про іноземців (§ 241-1, п. 2) посвідка іноземця може бути визнана недійсною, якщо він становить загрозу громадському порядку та державній безпеці”, – повідомляє Департамент поліції безпеки.
Росіянин довгий час активно розповсюджував ворожу пропаганду Російської Федерації. Роками він розпалював національну та політичну ненависть під прапором антифашистського руху. Чаулін також очолював акції “безсмертного Полку” та керував некомерційною організацією, яка проводила політику Кремля.
У Департаменті пояснили, що зокрема неспровокована та необґрунтована агресія Росії проти України, яка посилилась 24 лютого минулого року, пояснює небезпеку такої діяльності.
Чаулін підтвердив, що він перебуває у Росії.
Мене депортували. Викликали в поліцію під приводом віддати мені портрети “безсмертного полку”. Мені звинуватили на 30 сторінках, забрали телефон, документи і вислали. Як був у робочій формі, так мене і депортували. Навіть не дали можливості зателефонувати адвокату”, – зазначив росіянин.
Раніше з Німеччини депортували росіянку Юлію Прохорову. Весною та літом жінка глузувала над українськими переселенцями та викладала провокативні відео у мережу.
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