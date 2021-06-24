Відповідний рейтинг склав глобальний журнал про події і спосіб життя Monocle, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що столиця Данії отримує цю нагороду вчетверте з моменту початку опитування в 2007 році.

До п’ятірки лідерів також увійшли Цюріх, Хельсінкі, Стокгольм і Токіо.

“Копенгаген – одне з тих міст, де є реальна мета забезпечити кращу якість життя для всіх. Амбіції по створенню більш чистого навколишнього середовища є кращими в своєму класі, і місто пожинає плоди багаторічних інвестицій”, – сказав головний редактор Monocle Ендрю Так.

У звіті цього року була зроблена спроба визначити, які міста використовували останні місяці, щоб захистити свою економіку, культурні об’єкти і центральні вулиці. Він також приділяє більше уваги цивільному лідерству, хорошій житловій політиці і програмам підтримки підприємців.